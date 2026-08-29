Петр Гуменник: «Специально устрашающе выглядеть на фото в профиле ISU я не собирался»

Чемпион России Петр Гуменник заявил, что не хотел выглядеть устрашающе на фото в профиле ISU. «Я старался соблюсти все параметры, которые были: белый или прозрачный фон, чтобы кадр был правильно центрирован.
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