Сотрудники полиции разоблачили группу кредитных мошенников, похитивших у двух банков 50 млн рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области пресечена деятельность организованной преступной группы, подозреваемой в хищении денежных средств путём мошенничества при заключении кредитных договоров.
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