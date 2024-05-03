Лучше встаньте в круг дружбы, возьмитесь с мигрантами за руки, и вместе с ними шагайте в светлое будущее

ВЧ

Владимир Черноморский

Лучше станьте вкруг и отдайте им свои дома, свою работу, своих жен, станьте для них рабами, позвольте собой управлять ?! Ну это им надо в Кремль, в думу в правительство, пусть они им всё это отдадут, жители России будут за, коль те желают нам этого, пусть покажут своим примером и почувствуют, а как это. А мы и без их рук жили неплохо и хотим продолжить людское существование отдельно от животных в своей стране, а захватчики нам не нужны. Пусть с нашими правителями за руки держатся, их бьют насилуют и с ними устраивают геноцид, коль они правители берут взятки, лобируют их интересы и не против этого, пусть деньги и отрабатывают , мы то жители РФ, здесь при чем ?! Бастрыкин им в помощь, пусть берет на контроль