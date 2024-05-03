Минпросвещения России: в Таджикистане о "российской оккупации" учат на основании государственного образовательного стандарта РФ Эта история наделала не так давно много шума.
Лучше встаньте в круг дружбы, возьмитесь с мигрантами за руки, и вместе с ними шагайте в светлое будущее
Комментарии
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Александр Широков
и где ответ?
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4 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Лучше станьте вкруг и отдайте им свои дома, свою работу, своих жен, станьте для них рабами, позвольте собой управлять ?! Ну это им надо в Кремль, в думу в правительство, пусть они им всё это отдадут, жители России будут за, коль те желают нам этого, пусть покажут своим примером и почувствуют, а как это. А мы и без их рук жили неплохо и хотим продолжить людское существование отдельно от животных в своей стране, а захватчики нам не нужны. Пусть с нашими правителями за руки держатся, их бьют насилуют и с ними устраивают геноцид, коль они правители берут взятки, лобируют их интересы и не против этого, пусть деньги и отрабатывают , мы то жители РФ, здесь при чем ?! Бастрыкин им в помощь, пусть берет на контроль
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3 час.
BN
Boris Nevzorov
Учитывая, что у нас министерство просвещения во главе с Кравцовым не от мира сего, представляю, какой ответ выдан, что даже его опубликовать стыдно. И когда этого министра с его подельниками примут хотя бы в первый класс?
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3 час.
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