Интересная жизнь с Vera Star Между известным пропагандистом Владимиром Соловьёвым и дагестанским бойцом ММА Хасаном Магомедшариповым произошел грандиозный скандал.
"Ты шайтан, сколько танков подбил?!": Соловьев жестко сцепился с Хасаном из ММА. Скандал за которым последует продолжение...
Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Оба не правы.
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1 д.
Генрих
Не нравятся мне ММАшники своей наглостью и бравадой, но в данном случае Боец прав - не дело Соловьеву затрагивать вопрос "уничтожения танков", когда собственный сын не известно где околачивается. Даже миллиардер Мордашев отправил своего отпрыска хоть и не на боевые, но в Армию...
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1 д.
Алексей Сафронов
Словоблудие автора опуса, скорее ставит целью самолюбование и тренировку в словоблудии, нежели попытку разобраться в причинах конфликта одноклеточного "шайтана" с умнейшим и полезным для России гражданином, который справедливо и последовательно всегда защищает справедливость и не только в отношении евреев, но и любого другого человека и любой национальности.
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1 д.
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