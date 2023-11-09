Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Валерий
    👍Стоило начать при...
  • Silver Kont
    Ну вот, ципсошник ляксандра вышел на вахту, сейчас ещё другие шурки подтянутся - хлущенко и дмытрэнко...Стоило начать при...
  • vladimir vedenkin
    А может быть привлечь этого "Альбира" к ответственности за преступления, совершаемые мигрантами, чтобы "мигрантофобия...Стоило начать при...

"Ты шайтан, сколько танков подбил?!": Соловьев жестко сцепился с Хасаном из ММА. Скандал за которым последует продолжение...

"Ты шайтан, сколько танков подбил?!": Соловьев жестко сцепился с Хасаном из ММА. Скандал за которым последует продолжение...

Интересная жизнь с Vera Star Между известным пропагандистом Владимиром Соловьёвым и дагестанским бойцом ММА Хасаном Магомедшариповым произошел грандиозный скандал.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Оба не правы.
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1 д.
Генрих
Не нравятся мне ММАшники своей наглостью и бравадой, но в данном случае Боец прав - не дело Соловьеву затрагивать вопрос &quot;уничтожения танков&quot;, когда собственный сын не известно где околачивается. Даже миллиардер Мордашев отправил своего отпрыска хоть и не на боевые, но в Армию...
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1 д.
Алексей Сафронов
Словоблудие автора опуса, скорее ставит целью самолюбование и тренировку в словоблудии, нежели попытку разобраться в причинах конфликта одноклеточного &quot;шайтана&quot; с умнейшим и полезным для России гражданином, который справедливо и последовательно всегда защищает справедливость и не только в отношении евреев, но и любого другого человека и любой национальности.
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1 д.

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