"Ты шайтан, сколько танков подбил?!": Соловьев жестко сцепился с Хасаном из ММА. Скандал за которым последует продолжение...

Генрих

Не нравятся мне ММАшники своей наглостью и бравадой, но в данном случае Боец прав - не дело Соловьеву затрагивать вопрос "уничтожения танков", когда собственный сын не известно где околачивается. Даже миллиардер Мордашев отправил своего отпрыска хоть и не на боевые, но в Армию...