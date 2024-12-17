У пойманного на взятке приморского бизнесмена обнаружили золотой унитаз

В Приморском крае в результате проверки прокуратуры было выявлено, что подрядчик, занимавшийся ремонтом дороги «Раздольное - Хасан» с мая 2022 по июнь 2023 года, выполнил свои обязательства некачественно.
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