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У пойманного на взятке приморского бизнесмена обнаружили золотой унитаз

У пойманного на взятке приморского бизнесмена обнаружили золотой унитаз

В Приморском крае в результате проверки прокуратуры было выявлено, что подрядчик, занимавшийся ремонтом дороги «Раздольное - Хасан» с мая 2022 по июнь 2023 года, выполнил свои обязательства некачественно.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
И куда и кому он сдал его &quot;на хранение&quot;?????
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14 час.

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