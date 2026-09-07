Топливный рынок Республики Алтай взяли под цифровой контроль

"Расслабляться крайне рано. Хочу четко обозначить нашу приоритетную задачу. На сегодняшнем этапе она заключается в том, чтобы восстановить нормальный, предсказуемый режим поставок топлива, обеспечить необходимый запас и не допустить ажиотажного спроса", — заявил председатель Правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.
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