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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Металлург» объявил о переходе Башкирова. Контракт – на 3 года

Срок соглашения нападающего рассчитан на три сезона.  В сезоне-2023/24 Данил Башкиров провел 64 матча в регулярном чемпионате за «Салават» и набрал 25 (9+16) очков.

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