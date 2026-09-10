Учёный Гельфанд раскрыл опасность антропогенного влияния на экосистемы

В интервью НСН Михаил Гельфанд заявил, что антропогенное воздействие наносит больший ущерб экосистемам, чем возвращение динозавров или мамонтов.
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