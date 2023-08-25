Персона нон-грата в Украине: звезда «Сватов» Олеся Железняк не может посетить могилу матери из-за Зеленского Елена ГалицкаяОлеся Железняк, известная актриса и участница популярного сериала «Сваты», оказалась в центре внимания из-за запрета украинских властей на въезд в эту страну.
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