Персона нон-грата в Украине: звезда «Сватов» Олеся Железняк не может посетить могилу матери из-за Зеленского Елена ГалицкаяОлеся Железняк, известная актриса и участница популярного сериала «Сваты», оказалась в центре внимания из-за запрета украинских властей на въезд в эту страну.