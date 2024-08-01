Steak Lovers
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Steak Lovers

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4 правила черной смородины после сбора ягод: закладываем урожай на будущее

4 правила черной смородины после сбора ягод: закладываем урожай на будущее

Уже после сбора черной смородины начинается самый важный этап, закладка урожая следующего года. Четыре простых правила верного ухода за ягодным кустом помогут не ошибиться: растение будет развиваться здоровым, а значит и через год даст много ягод.

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