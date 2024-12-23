Цунами взрывов: российские удары по Украине 23 декабря

23 декабря стало очередным днем активных боевых действий на украинском направлении. Российская армия продолжила кампанию высокоточных ударов по критически важным объектам инфраструктуры и военным базам на территории Украины.
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