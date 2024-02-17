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В МВФ заявили о резком усилении долгового бремени в мире

В МВФ заявили о резком усилении долгового бремени в мире

За последние 50 лет уровень госдолга во многих странах мира рекордно вырос. Это обстоятельство является серьезной проблемой для мировой экономики, заявил заместитель директора Департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Спилимберго.

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