Эксперт алкорынка Московский: жители России перешли на слабый алкоголь

Граждане России всё чаще выбирают слабоалкогольные напитки, а не полный отказ от спиртного.В августе 2026 года потребление алкоголя в России снизилось до 7,52 литра чистого спирта на душу населения - это минимальный показатель с 1996 года, пишет 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Суд изъял у экс-г...
- Зачем ВСУ ударили...
- Макрон всё знал, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым