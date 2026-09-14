Эксперт алкорынка Московский: жители России перешли на слабый алкоголь

Граждане России всё чаще выбирают слабоалкогольные напитки, а не полный отказ от спиртного.В августе 2026 года потребление алкоголя в России снизилось до 7,52 литра чистого спирта на душу населения - это минимальный показатель с 1996 года, пишет 360.