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Мема назвал европейских политиков «некомпетентными и невежественными»

Мема назвал европейских политиков «некомпетентными и невежественными»

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что высказывание главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможности победы над РФ показывает «некомпетентность и невежественность» европейских политиков.

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