Он работал в ковид в петербургском стационаре, а теперь его ролики в Сети смотрят миллионы. Эндокринолог Максим Кузнецов, популярный блогер, рассказал, почему он ушел в онлайн, как борется с мракобесием в головах и что не так с современной медициной.