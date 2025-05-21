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«Мое мнение — не аргумент»: честный монолог врача, ставшего блогером-миллионником

«Мое мнение — не аргумент»: честный монолог врача, ставшего блогером-миллионником

Он работал в ковид в петербургском стационаре, а теперь его ролики в Сети смотрят миллионы. Эндокринолог Максим Кузнецов, популярный блогер, рассказал, почему он ушел в онлайн, как борется с мракобесием в головах и что не так с современной медициной.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Внимательно прочел. Почти убедил, вроде всё честно. Посмотрим
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7 час.
Misha Glusch
мы все так живем и без этого уважаемого блогера
Ответить
6 час.
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