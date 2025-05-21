Он работал в ковид в петербургском стационаре, а теперь его ролики в Сети смотрят миллионы. Эндокринолог Максим Кузнецов, популярный блогер, рассказал, почему он ушел в онлайн, как борется с мракобесием в головах и что не так с современной медициной.
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