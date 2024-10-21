Охват длинных видеороликов на YouTube вернулся к уровню 2023 года после замедления работы платформы

На платформе YouTube наблюдается интересная тенденция. Оказывается, после некоторого замедления работы видеохостинга в России средний охват аудитории длинными видеороликами практически вернулся к показателям 2023 года.
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