Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о защите русского языка

Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о защите русского языка, который предусматривает ограничение использования англицизмов и других иностранных слов в публичном пространстве.
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