Эффективность смартфона в борьбе с клещами: мнение эксперта Михаила Шелякова

Ведущий ветеринар Михаил Шеляков оценил применение iPhone для обнаружения клещей на питомцах. Эксперт считает, что этот метод скорей забава, чем средство защиты, и рекомендует не полагаться лишь на смартфон, предлагая более надёжные способы профилактики.
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