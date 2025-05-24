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Царьград

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Эффективность смартфона в борьбе с клещами: мнение эксперта Михаила Шелякова

Эффективность смартфона в борьбе с клещами: мнение эксперта Михаила Шелякова

Ведущий ветеринар Михаил Шеляков оценил применение iPhone для обнаружения клещей на питомцах. Эксперт считает, что этот метод скорей забава, чем средство защиты, и рекомендует не полагаться лишь на смартфон, предлагая более надёжные способы профилактики.

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