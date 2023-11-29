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Нейросеть Google придумала 2,2 млн новых кристаллов — тысячи из них можно воплот...

Нейросеть Google придумала 2,2 млн новых кристаллов — тысячи из них можно воплот...

Нейросеть Google придумала 2,2 млн новых кристаллов — тысячи из них можно воплотить в лабораторииИсследователи Google DeepMind объявили, что им с помощью искусственного интеллекта удалось открыть 2,2 млн ранее неизвестных кристаллических материалов, из которых 380 тыс.

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