Нейросеть Google придумала 2,2 млн новых кристаллов — тысячи из них можно воплот...

Нейросеть Google придумала 2,2 млн новых кристаллов — тысячи из них можно воплотить в лабораторииИсследователи Google DeepMind объявили, что им с помощью искусственного интеллекта удалось открыть 2,2 млн ранее неизвестных кристаллических материалов, из которых 380 тыс.
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