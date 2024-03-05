Рынок легковых автомобилей в России в феврале вырос почти в 2 раза

Общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в феврале 2024 года составили 83 260 штук без учета альтернативных каналов поставок и около 103 300 штук с их учетом, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ.