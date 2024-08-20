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Виновность генерала Попова оказалась под вопросом. Его подписи в документах признали поддельными

Виновность генерала Попова оказалась под вопросом. Его подписи в документах признали поддельными

Почерковедческая экспертиза по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, установила, что подпись в документах ему не принадлежит.

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Комментарии
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tsan tsan
Попову, видимо, понравилась роль страдальца, коль он не мог заявить , что подпись не его и экспертиза делалась не по ходатайству защиты, а СК.  Херня какая-то.
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17 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Достаточно посмотреть  на лицо генерала и выразить только одно мнение- ОТПУСТИТЕ ЕГО НА ФРОНТ-,там он   принесёт  больше пользы чем под домашним арестом
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17 час.
Астон Мартин
Свободу генералу Попову
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16 час.

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