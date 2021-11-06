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Как мужа золотого по дурости своей потеряла

Как мужа золотого по дурости своей потеряла

Девица одна замуж вышла удачно. И захочешь в парне что женился на ней недостаток какой сыскать, а не выйдет.

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Vera Dobryagina
Давно сказочник не заглядывал на сайт. Хорошо, вспомнил. Спасибо. А по дурости много чего происходит, бывает и мужей теряют.
Andrew Matseevsky
Да, на сочинение на заданную тему уж очень смахивает.
Владимир Кудров
"бывает и мужей теряют", а потом, думают и плачут. Сказка - ложь, да в ней намек ...
Владимир Кудров
Сочинение, конечно, довольно примитивное, но увы, к сожалению, именно из-за таких "игр" многие семьи распадаются. (((
Andrew Matseevsky
Я бы сказал, что это довольно редкая причина. Есть куча других вариантов.
Максим Шишкин
Можно только порадоваться за мужика). О такой идиотки избавился.
Владимир Кудров
"О такой идиотки избавился." Так-то оно так, но боль у него на всю жизнь осталась. Некоторые потом вообще не женятся. ((( "
Максим Шишкин
Да ну)), наплюет и забудет. К тому же сказано - что парень - хороший, видный. Девки пачками на таких лезут. Быстро утешится).
Vera Dobryagina
А мне кажется, парень был приличным человеком, с правильными жизненными понятиями. А такие от предательства особенно страдают. Не скоро его рана затянется, он ведь любил по-настоящему, и доверял своей жене, как самому себе.
Елена игрик
Заметь, все опусы этой недоразвитой начинаются "Как....", дальше перечисление, кто, кого и чего как. Не могу читать это рвотное убожество...
Vera Dobryagina
А я ещё могу))) Определяюсь в конце.

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