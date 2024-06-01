Информация о пожаре в московском метро оказалась ложной

Власти Москвы опровергли информацию о пожаре в поезде или тоннеле московского метрополитена. Как сообщило Министерство транспорта города через свой telegram-канал, данные ряда источников о подобном инциденте не соответствуют действительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии