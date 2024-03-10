Только одно слово. Стало известно, чего ждет Европа от послания Байдена

© AP Photo / Andrew Harnik 3 дня назад 1,1K прочитали Высокопоставленные европейские политики ждут, что президент США в грядущем послании подтолкнет конгресс к принятию пакета военной помощи Киеву, пишет Politico.
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