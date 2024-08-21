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Бородина призналась, что возлюбленный стал первым проявлять внимание к ее детям

Бородина призналась, что возлюбленный стал первым проявлять внимание к ее детям

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в соцсетях о знакомстве дочерей с ее возлюбленным. По словам звезды, Николай Сердюков первым стал проявлять к детям внимание, и она обратила внимание на такое поведение мужчины.

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