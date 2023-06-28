smi.today

4 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Сегодня климат меняется и теперь многие циклоны идут через Китай на Японию, и если Япония хочет дышать свежим воздухо...Монголия и Япония...
  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    А всё человечество это шайка придурков Европы???? Вас всех надо травить дустом, как тараканов!!!!!!!!!!Зеленский назвал ...

Маск перед боем с Цукербергом потренировался с обладателем черного пояса по джиу-джитсу

Маск перед боем с Цукербергом потренировался с обладателем черного пояса по джиу-джитсу

Известный блогер Лекс Фридман, который является обладателем черного пояса по джиу-джитсу, провел тренировку с бизнесменом Илоном Маском, готовящемся к бою с владельцем компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх