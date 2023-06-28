Маск перед боем с Цукербергом потренировался с обладателем черного пояса по джиу-джитсу

Известный блогер Лекс Фридман, который является обладателем черного пояса по джиу-джитсу, провел тренировку с бизнесменом Илоном Маском, готовящемся к бою с владельцем компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом.