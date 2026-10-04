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Ракеты «Фламинго» атакуют Россию: что известно о перехватах FP-5

Ракеты «Фламинго» атакуют Россию: что известно о перехватах FP-5

Ракеты «Фламинго» при атаках на Россию действительно применяются, однако сообщения о якобы четырех FP-5, запущенных именно в ночь на 4 октября, пока не подтверждаются официальными данными.

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