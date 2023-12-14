Сенат одобрил оборонный бюджет США в объеме 886 млрд долларов

Сенат поддержал оборонный бюджет США на 2024 финансовый год в объеме 886 млрд долларов. Это рекордные ассигнования на оборонные нужды Штатов, они превышают показатель предыдущего года примерно на 3%, указывает РИА Новости.
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