Новый этап для израильского рынка труда

Израиль подписал первое в истории коллективное соглашение для сотрудников Управления по делам народонаселения и миграции, отвечающих за контроль над трудовой миграцией .
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