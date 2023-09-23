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Карун Чандок: «Без Ферстаппена «Ред Булл» стал бы вторым на решетке Гран-при Японии»

Пилот «Ред Булл» завоевал поул с отрывом в 0,581 секунды. «У меня все еще перехватывает дыхание. Я считаю, это один из великих квалификационных кругов в истории «Ф-1».

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