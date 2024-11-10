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МВД Молдавии: по делу о подкупе избирателей велась слежка за тысячами человек

МВД Молдавии: по делу о подкупе избирателей велась слежка за тысячами человек

Разговоры жителей Молдавии прослушивались на протяжении года. Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеэуцяну сообщил изданию Ziarul de Garda, что слежка велась в рамках дела о подкупе избирателей.

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