МВД Молдавии: по делу о подкупе избирателей велась слежка за тысячами человек

Разговоры жителей Молдавии прослушивались на протяжении года. Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеэуцяну сообщил изданию Ziarul de Garda, что слежка велась в рамках дела о подкупе избирателей.
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