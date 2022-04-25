Защитник «Вильярреала» Фойт о «Ливерпуле»: «Самая сбалансированная команда Европы. Они очень сильны в нападении и организованно действуют в обороне»

Защитник «Вильярреала» Хуан Фойт назвал «Ливерпуль» самой сбалансированной командой Европы. – Чего ты ожидаешь от команды Клоппа? Луис Диас, Фирмино, Салах, Мане.

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