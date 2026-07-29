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Количество сбитых дронов ВСУ по заявлениям МО РФ по версии китайской нейросети Deep Seek

Количество сбитых дронов ВСУ по заявлениям МО РФ по версии китайской нейросети Deep Seek

Количество сбитых дронов ВСУ по заявлениям МО РФ по версии китайской нейросети Deep Seek.По состоянию на 28 июля 2026 года Министерство обороны России и российские СМИ предоставляли следующие данные о количестве сбитых украинских дронов с начала 2026 года.

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