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Подросток из Надыма получил три года условного режима за то, что отобрал чужие кроссовки

Подросток на Ямале с ножом отобрал кроссовки у другого школьника. Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, в мае 2026 года в дневное время 14-летний подросток, находясь у одного из жилых домов города Надыма, угрожая ножом 12-летнему мальчику, потребовал передать ему кроссовки фирмы «New Balance 574 Legacy», стоимостью более 2 тыс.

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