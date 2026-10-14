❗️⚡️Трамп ограничил Starlink на Украине — Илон Маск заявил, что он не имеет отношения к принятию решений об ограничении работы Starshield для Украины По его словам, системы Starshield принадлежат правительству США, а все ограничения на их использование устанавливают американские военные и, в конечном счете, президент США.
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