❗️⚡️Трамп ограничил Starlink на Украине — Илон Маск заявил, что он не имеет отношения к принятию решений об ограничении работы Starshield для Украины По его словам, системы Starshield принадлежат правительству США, а все ограничения на их использование устанавливают американские военные и, в конечном счете, президент США.