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Регионы России

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ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в Москве

ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в Москве

На 32-й минуте матча хозяева открыли счёт благодаря голу Матии Поповича. Однако вторая половина встречи стала успешной для гостей: на 63-й минуте Максим Витюгов забил ответный мяч, пробив издалека в девятку ворот армейцев, что позволило «Крыльям Советов» уравнять результат.

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