ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в Москве

На 32-й минуте матча хозяева открыли счёт благодаря голу Матии Поповича. Однако вторая половина встречи стала успешной для гостей: на 63-й минуте Максим Витюгов забил ответный мяч, пробив издалека в девятку ворот армейцев, что позволило «Крыльям Советов» уравнять результат.