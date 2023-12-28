Еще одно новогоднее выступление Анны Asti отменили

Еще одно новогоднее выступление певицы Анны Asti отменили. В ночь с 31 декабря на 1 января исполнительница должна была выйти на сцену концертного зала «Барвиха Luxury Village», однако вместо нее концерт для гостей даст Люся Чеботина.
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