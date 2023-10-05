В России создадут реестр неплательщиков алиментов

Правительство представило в Госдуму проект о создании реестра должников по алиментам, который будет включать информацию о неплательщиках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также о лицах, объявленных в розыск.
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