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В России создадут реестр неплательщиков алиментов

В России создадут реестр неплательщиков алиментов

Правительство представило в Госдуму проект о создании реестра должников по алиментам, который будет включать информацию о неплательщиках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также о лицах, объявленных в розыск.

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