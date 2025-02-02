Аналитики выяснили: только 11 % россиян хотят сменить работу весной

С приходом весны о смене работы задумываются только 11 % россиян. Большую активность в поиске новых карьерных возможностей демонстрируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска и Краснодара — 13 % опрошенных жителей этих регионов планируют сменить место работы весной 2025 года.
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