Аналитики выяснили: только 11 % россиян хотят сменить работу весной

С приходом весны о смене работы задумываются только 11 % россиян. Большую активность в поиске новых карьерных возможностей демонстрируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска и Краснодара — 13 % опрошенных жителей этих регионов планируют сменить место работы весной 2025 года.