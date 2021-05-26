Учителя написали Медведеву жалобу на "настойчивые просьбы" принять участие в голосовании. А что с другими бюджетниками?

Театр абсурдаПолитикаУчителя написали Медведеву жалобу на "настойчивые просьбы" принять участие в голосовании. А что с другими бюджетниками? МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Учителя написали Медведеву жалобу на "настойчивые просьбы" принять участие в голосовании.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Соколовпартия делает всё ,что дискредитировать любые выборы)ЛЛЛариса ЛазуткинаА чего тут сталкиваться? Уже давно известно, что в обязательном порядке должен пойти и проголосовать за правящую партию. И это не вчера стало. А такие госкорпорации как газпром, Ж/Д, армия, медики в том числе тут никуда не денешься. Сидит кадровик на работе и всех проверяет сходил или нет. Я лежала в больнице и то заскочила медсестра и угрожающе продиктовала, чтобы всем родственники принесли паспорт и в обязательном порядке голосовать и сказала за кого. А голосование по поправкам это наглядно показала - все голосовали на пеньках и это называлось по пожеланию трудящихся. Автор запоздал со своей статьей.Виктор МуравьевСлово-то какое погано-педерастическое: праймериз... Я только из-за этого не учасвовал бы в данном процессе.Виктор КозодоевЛично чихал на все эти голосования, если учителя относятся к роду дебил, то пусть голосуют за жуликов и бандитов, которые всем давно известныАндрейА как было в совке? Ещё интереснее! Коммуняблов хотите с их единым и одним кандидатом на всех выборах? Ну-ну...Комментировать
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