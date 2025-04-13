На юге Казахстана зарегистрировали подземные толчки интенсивностью три балла

АСТАНА, 13 апреля. /ТАСС/. Сеть сейсмических станций Казахстана зарегистрировала подземные толчки в городах Шымкент и Тараз интенсивностью три балла и в Туркестане интенсивностью два балла, а также интенсивностью два-три балла в ближайших к ним населенных пунктах.