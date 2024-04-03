Türkiye: в Стамбуле произошло вооружённое нападение на отель

Вооружённое нападение на гостиницу произошло в Стамбуле, сообщает местное издание Türkiye.«В стамбульском Кючюкчекмедже четырёхэтажное здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия», — рассказали журналисты.
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