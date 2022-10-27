Военное обозрение

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Представитель МИД России: В случае использования зарубежных гражданских спутников на Украине в военных интересах, они станут законной целью

Представитель МИД России: В случае использования зарубежных гражданских спутников на Украине в военных интересах, они станут законной целью

На очередном заседании Первого комитета Генассамблеи ООН российский дипломат Константин Воронцов выступил с предостережением к американцам от использования спутников на Украине.

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