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Спички - не игрушка

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Для чего США хотят забрать Гренландию у Дании

Для чего США хотят забрать Гренландию у Дании

Гренландия – автономная территория, принадлежащая Дании. Это покрытый ледовым щитом, малонаселенный и слаборазвитый регион, существующий за счет дотаций из Копенгагена.

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