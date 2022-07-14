Daily Storm

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Президент Казахстана Токаев призвал переманить в страну компании, покинувшие Россию

Президент Казахстана Токаев призвал переманить в страну компании, покинувшие Россию

Бизнес покидает РФ из-за военной операции на Украине и логистических трудностейПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации (переноса) компаний, которые покинули российский рынок.

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