Президент Казахстана Токаев призвал переманить в страну компании, покинувшие Россию

Бизнес покидает РФ из-за военной операции на Украине и логистических трудностейПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации (переноса) компаний, которые покинули российский рынок.
Бизнес покидает РФ из-за военной операции на Украине и логистических трудностейПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации (переноса) компаний, которые покинули российский рынок.
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