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Эксперты сообщили, что сейчас каждая 3-я канистра моторного масла в РФ - поддельная

Российский рынок заполонили канистры с контрафактным моторным маслом. Аналитики сервисов связанных с авто как FitService и Gruzdev-Analyze утверждают, что каждая 3-я канистра моторного масла в РФ - это сейчас подделка, а в некоторых сегментах доля подделок может достигать 60%.

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