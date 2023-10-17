Эксперты сообщили, что сейчас каждая 3-я канистра моторного масла в РФ - поддельная

Российский рынок заполонили канистры с контрафактным моторным маслом. Аналитики сервисов связанных с авто как FitService и Gruzdev-Analyze утверждают, что каждая 3-я канистра моторного масла в РФ - это сейчас подделка, а в некоторых сегментах доля подделок может достигать 60%.