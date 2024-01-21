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В 2025 году Ford примет участие в ралли «Дакар» на абсолютно новом автомобиле

В 2025 году Ford примет участие в ралли «Дакар» на абсолютно новом автомобиле

В этом году компания Ford впервые приняла участие в знаменитом ралли «Дакар». Видимо, после участия у компании проснулся еще больший азарт, поскольку к участию в 2025 году они готовят абсолютно новую машину.

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