В кражах в поездах виноваты сами потерпевшие, считают в линейной полиции

В кражах в поездах виноваты сами потерпевшие, считают в линейной полиции

Линейная полиция в Уссурийск подвела итоги 2021 года. В подготовленном для депутатов городской Думы отчете содержится информация об увеличении зарегистрированных на железной дороге в Уссурийске краж.

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