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Мировое обозрение

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Reuters: Тайвань готовит архипелаг Пэнху к вторжению Китая

Reuters: Тайвань готовит архипелаг Пэнху к вторжению Китая

Пескадорский архипелаг (он же Пэнху) — это 64 клочка суши в 50 километрах от юго-западного побережья Тайваня.

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