Макрон: урегулирование на Украине может быть достигнуто в «ближайшие недели»

Урегулирование украинского конфликта может быть достигнуто в «ближайшие недели». Соответствующее заявление после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне сделал президент Франции Эммануэль Макрон, информирует Agence France-Presse.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии