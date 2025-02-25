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Макрон: урегулирование на Украине может быть достигнуто в «ближайшие недели»

Макрон: урегулирование на Украине может быть достигнуто в «ближайшие недели»

Урегулирование украинского конфликта может быть достигнуто в «ближайшие недели». Соответствующее заявление после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне сделал президент Франции Эммануэль Макрон, информирует Agence France-Presse.

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